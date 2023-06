In Lederhose: Dustin Schöne macht Spaziergang mit Baby Lia

Dustin Schöne (37) geht offenbar voll in seiner Vaterrolle auf! Der Werbefilm-Regisseur geht seit 2019 mit der einstigen Germany's next Topmodel-Gewinnerin Lena Gercke (35) durchs Leben. Nur ein Jahr später krönten die Turteltauben ihr Liebesglück mit der Geburt ihrer ersten Tochter. Ende des vergangenen Jahres bekam die kleine Zoe dann ein Schwesterchen. Dustin zeigt nun stolz im Netz, wie er seinen Vaterpflichten gerecht wird.

Auf Instagram teilte der Berliner einige Bilder von einem Besuch in Bayern. Unter anderem zu sehen ist darauf, wie er Angeln geht und die Zeit in der Natur genießt. Doch auch der neuste Familienzuwachs war dabei! Für einen der Schnappschüsse posiert Dustin in Lederhosen mit seiner Tochter in einer Trage. Er zog unter dem Beitrag das Fazit: "Gar nicht so schlecht, hier in Bayern."

Zuletzt hatte seine Liebste im Gala-Interview erklärt, wie die zwei als Eltern funktionieren. "Wir wechseln uns ab und versuchen uns gegenseitig auch Freiräume zu schaffen." Wenn der eine mal nicht könne, springe der andere ein. Anders ginge es auch nicht. "Entweder du wirst ein Team – oder die Beziehung scheitert. Ich bin froh, dass wir ein verdammt gutes Team geworden sind", hatte Lena festgestellt.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2023

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne im Juni 2022

