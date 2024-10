So süß wird Papa Dustin Schöne von seinen Töchtern empfangen

Dustin Schönes (39) jüngster Instagram-Beitrag lässt seine Fans dahinschmelzen! Hin und wieder beglückt der Filmemacher seine Follower mit niedlichen Einblicken in seinen Alltag als glücklicher Zweifachpapa. In einem neuen Video ist zu sehen, wie er bei seiner Ankunft zu Hause von seinen Töchtern Zoe und Lia mit offenen Armen empfangen wird. Die herzliche Begrüßung und die niedlichen Worte der Vierjährigen – die stolz verkündet: "Papa, ich habe Kokosnuss getrunken" – sorgen bei seinen Social-Media-Fans für große Begeisterung. "Oh mein Gott, zweiter Slide, so süß!", "Wie süß ist das denn" und "Wie die Kids sich einfach freuen, ist unbezahlbar", heißt es in den Kommentaren von Dustins Beitrag.

Zoe ist mittlerweile vier Jahre alt. Die Kleine erblickte am 6. Juli 2020 das Licht der Welt – genau an Dustins Geburtstag. Tochter Lia wurde im Dezember 2022 geboren. Auch für Mama Lena Gercke (36) sind die zwei Mädels die höchste Priorität. Ihre erfolgreiche Karriere als Model und Unternehmerin hat sie aber dennoch nicht an den Nagel gehängt. Um Mamasein und Job unter einen Hut zu bekommen, versuche sie, sich "kleine Inseln einzubauen", wie sie im Interview Gala verriet. "So etwas wie eine Stunde zum Sport gehen, mal eine Stunde eine Massage einzuschieben", erklärte sie und fügte hinzu: "Aber ganz ehrlich: Für mich ist Quality Time die Zeit mit meiner Familie. Und Quality Time ist für mich dann im Moment halt auch zu arbeiten."

Bevor Lena Mutter war, stand die Karriere an erster Stelle. Die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin wollte ganz hoch hinaus – und das schaffte sie auch! Wie sie in einem Interview mit dem Stern erklärte, habe sie sich früher das Ziel gesetzt, vor ihrem 30. Geburtstag Millionärin zu werden. Gesagt, getan. "Mit 25 oder 26 Jahren hatte ich meine erste Million", erklärte die 36-Jährige. Darüber war Lena "sehr stolz", denn der Beginn ihres Berufslebens war hart: "Am Anfang musste ich wirklich Klinken putzen in allen Metropolen von Mailand bis London und Paris. Das war teilweise ein Knochenjob, manchmal ohne Bezahlung." Das Geld investierte Lena unter anderem in ihre erste eigene Wohnung und das Haus ihrer Mutter.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

Getty Images Lena Gercke bei den Filmfestspielen in Cannes 2024

