Calvin Kleinen und Gina-Lisa führen eine Freundschaft Plus!

Diese beiden sind mehr als nur Freunde! Calvin Kleinen (31) und Gina-Lisa Lohfink (36) sind alte Hasen im Reality-TV-Business. Da ist es auch keine Überraschung, dass die beiden sich schon seit Jahren kennen und miteinander befreundet sind. Für ein Musikvideo des Partysängers standen sie sogar zusammen vor der Kamera – und zwar fast nackt. Das ist für die beiden aber wohl nichts Neues: Calvin und Gina-Lisa führen nämlich schon seit Jahren eine Freundschaft-Plus-Beziehung!

Das gibt Calvin jetzt im Interview mit Bild zu. Zunächst betont nämlich Gina-Lisa: "Er ist für mich wie ein enger Freund, fast wie ein Bruder. Ich habe ihm immer eine große Karriere vorausgesagt, und das ist ja auch so eingetreten. Wir sind Familie." Doch Calvin setzt noch einen drauf: "Sie hat schon recht, wir haben eine gute Freundschaft. Dass es eine Freundschaft Plus ist, hat sie wohl verschwiegen. Und die existiert schon seit ein paar Jahren", verrät der Are You The One?-Star.

Mehr als eine Sex-Beziehung wird sich aus den beiden aber erst einmal nicht entwickeln. Gina-Lisa sei zwar "supergeil im Bett" und definitiv Calvins Frauentyp, aber für eine Liebesbeziehung reiche das nicht aus. "Aktuell leider nicht, dafür sind wir charakterlich momentan zu verschieden", erklärt der 31-Jährige.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen und Gina-Lisa Lohfink

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juni 2023

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen und Gina-Lisa Lohfink

