"Kleine Prinzessin": Paris Hilton wünscht sich eine Tochter

Möchten sie noch weiteren Nachwuchs? Paris Hilton (42) und Carter Reum hatten sich im Jahr 2019 kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später ist die märchenhafte Hochzeit der Sängerin und des Autors gefolgt. Anfang dieses Jahres kam ihr Sohn Phoenix per Leihmutter auf die Welt und krönte die Liebe der beiden Turteltauben. Nun verrät Paris, ob Carters und ihre Familienplanung damit abgeschlossen ist!

In einem Interview mit E! News plaudert die "Stars Are Blind"-Interpretin aus, dass sie sich noch eine Tochter wünscht: "Ich kann es kaum erwarten, eines Tages meine eigene kleine Prinzessin zu haben." Das sei etwas, über das sie und ihr Mann ständig reden und nachdenken würden. Doch bis es so weit sei, genieße die Musikerin jeden Moment mit ihrem Sohn. "Es ist eine ganz besondere Zeit. Mein kleiner Junge ist meine Welt und er hat mein Leben so komplett gemacht", schwärmt die frischgebackene Mama.

Auch für ihren Ehemann hat sie nur gute Worte übrig: "Mein Mann ist einfach der süßeste, netteste, loyalste Partner – einfach mein Ein und Alles." Bereits zu Beginn ihrer Beziehung haben die beiden über Kinder gesprochen, wie sie in einem früheren Interview verriet. "Wir würden gerne Zwillinge haben. Ich denke, das wäre fantastisch", sagte sie damals.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit Ehemann Carter Reum und dem gemeinsamen Sohn Phoenix

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

Instagram / parishilton Paris Hilton und Baby Phoenix

