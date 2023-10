Liebeswirrwarr: Al Pacinos Babymama Noor mit Ex unterwegs

Was geht denn jetzt bei Al Pacino (83) und Noor Alfallah? Seit vergangenem Jahr waren der Schauspieler und seine 54 Jahre jüngere Liebste ein Paar gewesen – und hatten zusammen sogar Nachwuchs bekommen! Doch kurz darauf soll Noor das alleinige Sorgerecht für den kleinen Roman beantragt haben, Trennungsgerüchte hatten die Runde gemacht – zuletzt hatte das ungleiche Paar aber doch wieder eine gemeinsame Datenight genossen. Jetzt ist Noor aber auch mit ihrem Ex-Freund unterwegs!

Bilder, die DailyMaily vorliegen, zeigen die 29-Jährige mit einer Vorliebe für ältere Männer am Samstagabend beim Konzert von Sting (72) in Los Angeles. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Ex-Freund Nicolas Berggruen (62), einem deutsch-amerikanischen Investor. In schwarzen Outfits warteten Noor und der 62-jährige Milliardär vor dem Stadion und schienen sich gut zu unterhalten. Später nahmen sie in der VIP-Lounge der Arena Platz und feierten mit dem Rocker.

Noor und Nicolas kennen sich bereits seit 2015 und waren nach dem Ende ihrer Beziehung mit Mick Jagger (80) zusammengekommen. Im August 2018 hatte die frischgebackene Mutter ihn auf Instagram unter einem Geburtstagspost als "besten Freund fürs Leben" bezeichnet: "Danke, dass du ein so wunderbarer, süßer und loyaler Freund bist." Die beiden waren auch gemeinsam auf dem roten Teppich erschienen – vor drei Jahren fand dann allerdings die letzte öffentliche Sichtung des Paares statt.

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

MEGA Noor Alfallah, Filmproduzentin

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Nicolas Berggruen

