Alles wieder gut? Al Pacino und Noor genießen Datenight!

Im Liebesleben von Al Pacino (83) und Noor Alfallah blickt man nicht mehr durch. Seit vergangenem Jahr sind der Schauspieler und seine 54 Jahre Jüngere ein Paar. Auf seine alten Tage schenkte seine Partnerin ihm sogar noch einmal Nachwuchs! Doch kurz danach machten Trennungsgerüchte die Runde, Noor soll sogar das alleinige Sorgerecht für den kleinen Roman beantragt haben. Doch bei einem gemeinsamen Abendessen ist von Krise bei Al und Noor jetzt keine Spur!

Bilder, die PageSix vorliegen, zeigen die beiden am Mittwochabend in Beverly Hills. Einträchtig genießt das Duo ein romantisches Abendessen in einem edlen Restaurant. Arm in Arm verlassen Noor und Al das Lokal anschließend und scheinen sich auch beim Warten auf ihren Fahrer prächtig zu unterhalten. Für ihre Datenight entschied sich die 29-Jährige für ein langes schwarzes Kleid mit passender Handtasche, während der Hollywoodstar eine lockere schwarze Hose mit ebenfalls schwarzem T-Shirt und Sakko trägt.

Zuletzt erklärte ein Insider, dass die Beantragung des alleinigen Sorgerechts nicht bedeute, dass die Eltern sich getrennt haben. "Al und Noor haben erfolgreich zusammengearbeitet und sich in Bezug auf ihr Kind Roman geeinigt. Sie sind immer noch zusammen", behauptete die Quelle. Der Oscar-Preisträger habe weiterhin Mitspracherecht in der Erziehung seines Sohnes.

Al Pacino, Schauspieler

Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah

Al Pacino im Februar 2020

