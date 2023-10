Nach Trennung von Lottie Moss: Adam Collard wieder vergeben!

Adam Collard taugt das Single-Leben wohl überhaupt nicht! Im vergangenen Sommer wurden die Gerüchte laut, dass Lottie Moss (25) mit dem ehemaligen Love Island-Teilnehmer anbandelt. Im August bestätigte die Halbschwester von Kate Moss (49) dann: Sie und der Hottie sind tatsächlich ein Paar! Allerdings hielt ihre Liebe nicht lange an, so sind Spekulationen im Umlauf, dass zwischen ihnen alles aus und vorbei sein soll und der Brite bereits eine neue Frau an seiner Seite hat! Nun sorgt ein neues Foto für Gewissheit: Adam ist jetzt mit Laura Woods zusammen!

In seiner Instagram-Story postet der Realitystar ein niedliches Schwarz-Weiß-Bild, auf dem er mit seinem Hund kuschelt, während ihm eine Frau einen Kuss auf die Wange drückt. Doch bei der Schönheit handelt es sich nicht um Lottie! Damit gibt der einstige "Love Island"-Star nicht nur offiziell seine Trennung von der 25-Jährigen bekannt, sondern bestätigt gleichzeitig seine neue Beziehung: Er hat sein Herz an die Sportmoderatorin Laura verschenkt.

Vor wenigen Wochen war Adam bereits mit Laura in Verbindung gebracht worden: Er wurde gemeinsam mit ihr in einem Pub im britischen Durham gesichtet, wie Mirror berichtet hatte. Dabei hatten sie einen vertrauten Eindruck erweckt und auch ein Besucher des Etablissements hatte bestätigt: "Laura und Adam hatten definitiv ein Date und schienen sich sehr nahezustehen."

Anzeige

Instagram / adamcollard Lottie Moss und Adam Collard im August 2023

Anzeige

Instagram / adamcollard Adam Collard im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / laurawoodsy Laura Woods im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de