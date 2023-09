Trotz Lottie: Adam Collard mit einer anderen Frau unterwegs!

Ist ihre Beziehung etwa schon wieder vorbei? Lange war spekuliert worden, ob Lottie Moss (25) und Adam Collard anbandeln. Erst vor wenigen Wochen bestätigte die Halbschwester von Supermodel Kate Moss (49) dann offiziell, dass die zwei ein Paar sind. Doch nun scheint die Romanze der "Celebs Go Dating"-Stars schon wieder ein Ende genommen zu haben. Adam ist nämlich mit einer neuen Frau gesehen worden!

Wie Mirror berichtet, war der 27-Jährige am Wochenende in einem Pub in der britischen Stadt Durham – aber nicht alleine. Er erschien mit einer weiblichen Begleitung! Bei der Frau handelte es sich um die Sportmoderatorin Laura Woods. Adam und die 36-Jährige sollen an dem Abend einen sehr vertrauten Eindruck gemacht und einige Drinks genossen haben. "Laura und Adam hatten definitiv ein Date und schienen sich sehr nahezustehen", verrät ein Barbesucher dem Medium.

Ob sich Lottie und Adam etwa tatsächlich getrennt haben? Eigentlich schien bei den beiden alles super zu laufen. Die 25-Jährige wirkte Ende August auch noch total verliebt. "Es ist seltsam, wir haben einfach eine Verbindung. Selbst die Größe und die Tattoos wären nicht genug gewesen, aber wir haben eine besondere Verbindung", schwärmte sie von dem Hottie in dem Podcast "Chloe Vs The World".

Anzeige

Instagram / collard_adam Lottie Moss und Adam Collard im August 2023

Anzeige

Getty Images Laura Woods, Sportmoderatin

Anzeige

Getty Images Lottie Moss im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de