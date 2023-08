Lottie Moss bestätigt Beziehung mit Co-Star Adam Collard!

Endlich klärt sie ihren Beziehungsstatus auf! Seit einigen Wochen ranken sich Liebesspekulationen um Lottie Moss (25) und Adam Collard. Angeblich sollen sich die Halbschwester von Kate Moss (49) und der britische Love Island-Star daten. Grund zur Annahme gibt auch das aktuell gemeinsame Projekt – die beiden sind nämlich zusammen in der Datingshow "Celebs Go Dating". Nun bringt Lottie Licht ins Dunkel: Sie und Adam daten sich wirklich!

In dem Podcast "Chloe Vs The World" spricht die 25-Jährige ausführlich über ihre neue Liebe. "Als ich Adam zum ersten Mal sah, dachte ich: Nein, er ist nicht mein Typ. Buchstäblich ist er überhaupt nicht mein Typ – und dann bam", gibt das Model preis. Er sei zwar sehr charmant, gutaussehend, groß und habe etliche Tattoos – doch das waren wohl nicht die ausschlaggebenden Punkte.

"Es ist seltsam, wir haben einfach eine Verbindung. Selbst die Größe und die Tattoos wären nicht genug gewesen, aber wir haben eine besondere Verbindung", erzählt sie und verrät weiter: "Ich glaube, es ist einfach so, wenn man jemanden kennenlernt und diese Gefühle hat. Ich war nie so bei Männern [...] und es ist so selten, dass es auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist es so schön, wenn man das findet." Sie habe nur nicht damit gerechnet, dass es ausgerechnet Adam ist, der sie "im Sturm erobert hat".

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Model

Instagram / collard_adam Adam Collard und Lottie Moss mit anderen "Celebs Go Dating"-Kandidaten

Getty Images Lottie Moss, März 2023

