Nicola Peltz und Harper Beckham posieren in stylishem Look

Sie ist Teil seiner Familie. Nicola Peltz (28) und Brooklyn Beckham (24) sind bereits seit 2019 ein Paar. Erst im April letzten Jahres hatten sie sich dann endlich das Jawort gegeben. Seither zelebrieren sie öffentlich ihr Liebesglück. Und auch mit den Liebsten des Beckham-Spunds scheint sich die Schauspielerin inzwischen blenden zu verstehen. Das zumindest beweist sie mal wieder mit einem süßen Schnappschuss. Auf einem Spiegel-Selfie posiert Nicola mit Harper Seven (12).

"So eine wunderschöne Show mit meiner kleinen Schwester", schreibt die 28-Jährige zu einem Instagram-Bild der beiden. Auf diesem posiert die 12-Jährige mit ihrer Schwägerin bei der Fashionshow ihrer Mutter. Und dabei ist wohl kaum zu übersehen, dass die beiden ihre gemeinsame Zeit zu genießen scheinen. Während Harper in einem langen weißen Kleid überzeugt, zeigt sich das Model in einem kurzen Top und Midirock mit gewagtem Schlitz. Ihren Look perfektioniert Nicola mit einer auffälligen Netz-Strumpfhose.

Bei der Modenschau von Victoria (49) waren jedoch nicht nur Töchterchen Harper und Nicola anwesend. Denn zur diesjährigen Pariser Fashion Week regnete es regelrecht Unterstützung der ganzen Familie. Dafür waren sogar fast alle Beckhams extra in die französische Hauptstadt gereist. Neben Ehemann David (48) schaute sich auch Sohn Cruz (18) die Show an.

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Harper Beckham

Instagram / victoriabeckham Beckham-Tochter Harper Seven und Model Nicola Peltz

Instagram / davidbeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper Seven und Sohn Cruz

