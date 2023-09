Halbe Beckham-Familie unterstützt Victoria bei Fashionshow!

Victoria Beckham (49) kann auf Unterstützung bauen! Derzeit findet in Paris die Fashion Week statt. Die größten Designer der Welt stellen dort ihre neue Kollektion vor – und auch zahlreiche Promis reisen dafür extra in die französische Hauptstadt! Auch Victorias Fashionshow erfreut sich großer Beliebtheit und hat ein hochkarätiges Publikum. Dafür sind sogar fast alle Beckhams nach Paris gereist, um Vic zu unterstützen!

Am Freitag fand die Vorstellung der Frühjahrs- und Sommerkollektion des einstigen Spice Girls statt. Mit dabei waren natürlich Ehemann David Beckham (48) sowie Töchterchen Harper Seven (12) und Sohn Cruz (18). Auch Brooklyn (24) saß mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (28) in der ersten Reihe! Einzig Romeo (21) fehlte bei dem Familienausflug.

Wie stolz die Familie auf Mama Victoria ist, brachte David nach der Show zum Ausdruck. Auf Instagram teilte der Fußballer ein niedliches Foto mit seiner Frau und schwärmte dazu: "Die Ruhe nach dem Sturm. Wir sind alle wie immer so stolz auf dich... Du hast mal wieder deine hohen Ansprüche übertroffen!"

Getty Images Victoria Beckham im Dezember 2022

Instagram / davidbeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper Seven und Sohn Cruz

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham nach ihrer Fashionshow

