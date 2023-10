"Oben ohne": So feierte Atze Schröder mit Frauke Ludowig!

Damit hat wohl niemand gerechnet. Frauke Ludowig (59) gilt als das Aushängeschild der Star-News im deutschen TV. Dabei ist sie den ganz großen Promis manchmal so nah wie sonst keiner. Doch soll das wohl kürzlich mit Comedian Atze Schröder (58) völlig neue Ausmaße angekommen haben. Das zumindest verraten die beiden jetzt selbst in einem aktuellen Interview. Atze und Frauke haben eine wilde Partynacht miteinander verbracht.

In der Talkshow "Neo Ragazzi" erinnert sich der Comedian an das Ereignis zurück: "Wir haben gesoffen wie verrückt." Die Party soll im Rahmen einer Gala zur Vierschanzentournee stattgefunden haben. "War lustig!", berichtet daraufhin auch die Moderatorin und fügt hinzu: "Wir hatten wirklich eine so lustige Nacht." Offenbar soll diese sogar so wild zugegangen sein, dass sich Frauke "an gar nichts mehr erinnern" könne. Sie habe den Entertainer sogar "oben ohne" gesehen. Letztlich seien sich die beiden aber auf freundschaftlicher Ebene näher gekommen. "Unsere Seelen haben sich berührt", berichtet Atze scherzend.

Zuletzt hatte Frauke nicht mit ihren privaten Angelegenheiten, sondern beruflich – und zwar inmitten einer Preisverleihung – für Aufmerksamkeit gesorgt. Gemeinsam mit Kollegin Marlene Lufen (52) hatte sie die Bühne des Deutschen Fernsehpreises kurzerhand im Pyjama betreten. Obwohl das Ganze natürlich so geplant gewesen war, hatten die beiden Frauen das Publikum dennoch mit ihrem unglamourösen Auftritt überrascht.

Atze Schröder, Comedian

Frauke Ludowig, Moderatorin

Frauke Ludowig und Marlene Lufen beim Deutschen Fernsehpreis 2023

