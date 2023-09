Frauke Ludowig und Marlene Lufen im Pyjama beim Fernsehpreis

Von wegen Abendgarderobe! Am Mittwochabend fand der alljährliche Deutsche Fernsehpreis in Köln statt. Bei dieser Preisverleihung werden Schauspieler, Moderatoren und Co. für ihre Werke ausgezeichnet. Viele Prominente aus Funk und Fernsehen waren Teil der Gala. So auch Frauke Ludowig (59) und Marlene Lufen (52), die die Kategorie "Beste Drama-Serie" vorstellen durften. Für ihren Auftritt schmissen sich Frauke und Marlene doch glatt in ihren Pyjama!

Die beiden Moderatorinnen sind für ihre stylishen Outfits im TV bekannt, doch am gestrigen Abend verzichteten sie kurzerhand auf Glamour. Als Frauke und Marlene die Bühne betraten, sorgten sie bei den Zuschauern für einen Überraschungsmoment. Die Ladys trugen ihren Schlafanzug und fühlten sich offensichtlich pudelwohl darin! Total souverän verkündeten sie den Sieger der Kategorie "Beste Drama-Serie".

Marlenes Kollege Jochen Schropp (44) schien die Aktion zu gefallen. In seiner Instagram-Story teilte er ein Bild der Frauen und zeigte seinen Support. "Bester Moment bisher. Liebe euch", ließ er Frauke und Marlene wissen.

Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

ActionPress / Krick, Jens Frauke Ludowig und Marlene Lufen beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Sat.1 Moderatoren von "Promi Big Brother" 2021: Jochen Schropp und Marlene Lufen

