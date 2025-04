Atze Schröder gibt Einblicke in seine Familiengeschichte

Laura Dahm (39) begleitete Atze Schröder (59) bei einem Auftritt seiner "Der-Erlöser-Tour" in Düsseldorf und lernte dabei eine Seite des Comedians kennen, die er nur selten zeigt. Der Bühnenkünstler offenbarte laut RTL private Einblicke in seine Lebensgeschichte und sprach offen über Schicksalsschläge in seiner Familie. Besonders die Suizide mehrerer naher Angehöriger prägten nicht nur seine Kindheit, sondern begleiten Teile seiner Familie bis heute – ein Grund für Atze, sich intensiv mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. "Viele Geschwister meines Vaters und auch seine Mutter haben Selbstmord begangen", erzählte er und eröffnete, wie er selbst damit umgeht.

Um diese Tragödien zu verarbeiten, suchte Atze professionelle Hilfe und arbeitete die dunklen Kapitel seiner Familiengeschichte in einer Therapie auf. Dabei habe er viel von seinem Vater gelernt, der trotz einer von Gewalt und Verlust geprägten Jugend beschlossen habe, ein friedliches Leben mit seiner eigenen Familie zu führen. Diese Haltung hat Atze übernommen und daraus Kraft gezogen, sich stets für ein Leben in innerer Ausgeglichenheit und Zufriedenheit zu entscheiden. Mentale Gesundheit ist ein Thema, dem er heute hohe Priorität einräumt und das ihn bestärkt, auch in turbulenten Zeiten für sich selbst zu sorgen.

Bereits in früheren Interviews hatte Atze Teile seiner Geschichte öffentlich gemacht, wie etwa 2022 gegenüber dem Magazin Bunte. Dort erzählte er, wie er durch Gespräche mit engen Verwandten mehr über die tragischen Ereignisse erfahren habe, darunter auch die traumatischen Erlebnisse seines Vaters während des Krieges. Auch seine Fans ermutigt er immer wieder, ihr eigenes Leben unter die Lupe zu nehmen: "Ich kann nur jedem empfehlen, seine Vergangenheit zu bearbeiten und eine Therapie zu machen. Alles andere bedeutet sonst Leiden", so Atze.

Anzeige Anzeige

Instagram / _lauradahm_ Laura Dahm, Journalistin und Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Atze Schröder im Jahr 2019