Auch Atze Schröder ist an Ostern bei "Das Traumschiff" dabei

Atze Schröder (59) erfüllt sich am Ostersonntag einen lang gehegten Traum: Der Comedian wird in der neuen Folge der ZDF-Serie Das Traumschiff zu sehen sein – allerdings nicht an Bord des berühmten Kreuzfahrtschiffes, sondern am Strand von Miami. In seiner Rolle als skurriler Sondler, der mit einem Metalldetektor den Sand durchforstet, sorgt er für einen besonderen Moment in der Geschichte. Zufällig entdeckt seine Figur einen verlorenen Verlobungsring, der der Passagierin Maike Kappes, gespielt von Birthe Wolter (43), gehört. Die Folge wird Ostersonntag, den 20. April 2025, ausgestrahlt.

Für den kultigen Ruhrpott-Komiker geht mit diesem Auftritt ein wahr gewordener Traum in Erfüllung. In seinem Podcast "Zärtliche Cousinen" verriet Schröder, dass er schon lange davon träumte, einmal Teil des "Traumschiff"-Universums zu sein. Bereits vor über 20 Jahren erhielt er eine erste Anfrage, damals unter der Leitung des Produzenten Wolfgang Rademann. "Als Wolfgang Rademann noch lebte, gab es schon mal eine Anfrage. Dann wäre ich in der Karibik tatsächlich eine Woche an Bord mitgefahren!", erklärte er. Doch ein voller Tourplan machte diesen Dreh damals unmöglich.

Nicht nur Hubertus Albers, wie der Komiker mit bürgerlichem Namen heißt, wird in der Osterfolge von "Das Traumschiff" sein Talent zum Besten geben. Auch Die Höhle der Löwen-Star Judith Williams (53) übernimmt eine Rolle – die Unternehmerin hat es allerdings an Bord geschafft! Die Dreharbeiten mit der Crew rund um Florian Silbereisen (43) und Co. behält sie in guter Erinnerung. "Das Traumschiff ist wirklich wie eine Familie. Egal, ob Cast oder Crew – alle waren unglaublich herzlich", schwärmte sie gegenüber Promiflash.

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

ZDF / Dirk Bartling Judith Williams in ihrer Gastrolle bei "Das Traumschiff"

