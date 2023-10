Can meint: Sommerhaus-Schnitt rückt sie ins schlechte Licht!

Das Sommerhaus der Stars 2023 polarisiert: Manche Fans finden es unterhaltsam, viele wiederum fragen sich, wie diese Staffel ausgestrahlt werden kann. Der Grund: Die Folgen bestehen fast nur aus Streitigkeiten und Negativität. Im Fokus sind meist Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan. In Folge drei bereiten sie ein Hühnchen zu – es scheint, als hätten sie ihre Mitstreiter nicht gefragt, ob sie etwas abhaben wollen. Can meint nun, dass entscheidende Szenen fehlen würden!

Unter einem Instagram-Beitrag zum Hühnchen-Gate hinterlässt er einen langen Kommentar und behauptet: "Lüge!!! Wir haben das Huhn für alle gemacht! Wir sind zu allen nach draußen gegangen und haben gefragt, ob jemand etwas will." Can ist der Meinung, dass der Schnitt ihn und Walentina absichtlich ins schlechte Licht rücken soll. "Einfach nur krank der Schnitt und wie ihr Walentina und mich darstellen wollt", schießt er weiter

In derselben Folge schreibt das Paar ohne seine Konkurrenten eine Lebensmittelliste, die aber für alle Teilnehmer gilt. Auch hier soll nicht alles gezeigt worden sein. "Warum zeigt ihr nicht, dass wir bei der ersten Liste nicht gefragt wurden von allen. Wir haben daraufhin erst die zweite alleine ausgefüllt und mehrfach erwähnt, dass wir es dreist fanden", schreibt der Unternehmer. Glaubt ihr Can? Stimmt unten ab!

