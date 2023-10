Auf diese Nachrücker freuen sich Sommerhaus-Fans am meisten

Diese Nachrücker sind wohl die beliebtesten! Derzeit läuft die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars im TV. Während Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) schon ihre Koffern packen mussten, warten andere noch auf den Einzug, denn: Gigi Birofio (24) und Dana Feist, Samira (29) und Serkan Yavuz (30) sowie Hanna Sökeland mit ihrer Freundin Jessica Huber rücken nach. Promiflash fragte bei euch nach: Auf dieses Paar freut ihr euch am meisten!

Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 10. Oktober, 12:25 Uhr] hat bei euch ein Paar eindeutig die Nase vorn: Serkan und Samira sind mit insgesamt 1.171 von 2.235 Stimmen und damit 52,4 Prozent die beliebtesten Nachrücker! Dicht auf den Fersen sind ihnen mit immerhin 888 Votes und somit 39,7 Prozent Gigi und Dana. Die Princess Charming-Stars Hanna und Jessica landen auf dem letzten Platz mit 7,9 Prozent und nur 176 Stimmen.

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram sind die Fans ebenfalls begeistert von den neuen Pärchen. "Ich bin so gespannt, was abgeht", kommentiert etwa ein User. "Ich feier es jetzt schon. Maurice, Walentina (23) und Can zieht euch warm an", freut sich ein anderer Fan.

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Juli 2023

RTL Jessi Huber und Hanna Sökeland, Sommerhaus-Kandidaten 2023

