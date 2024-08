Cardi B nimmt mit XXL-Kleid den Teppich auf der Met Gala ein

Cardi B (31) nahm mit ihrem Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes den kompletten Red Carpet auf der Met Gala ein. Die Rapperin erschien in einem voluminösen schwarzen Kleid des Modelabels Windowsen. Sieben Assistenten mussten das Kleid der "I Like It"-Interpretin tragen, damit sich Cardi über den roten Teppich bewegen konnte. Zudem wurde sie beim Hochschreiten der berühmten Met-Treppen von zwei ihrer Kleidträger gestützt. Zu ihrem schwarzen Kleid kombinierte die Musikerin eine Kopfbedeckung sowie smaragdgrünen Schmuck von Kamyen Jewellery.

Das Tragen der extravaganten Robe war für die Grammy-Preisträgerin alles andere als leicht. "Das Kleid wiegt mehr als ich. Es drückt mich runter", erklärte Cardi im Vogue-Interview mit Emma Chamberlain (22). Die "Bodak Yellow"-Interpretin betonte jedoch, dass sie sich in ihrem Look sehr wohlfühle. Auch die Fans sind von Cardis Kleid begeistert. "Es ist mir egal, was andere sagen [...], du hast dich im Leben und in Sachen Mode wirklich krass entwickelt! Ikonisch", schwärmt zum Beispiel ein User auf Instagram. "Du bist wirklich mit Abstand die stylischste Rapperin auf der ganzen Welt", findet auch ein anderer Fan.

In diesem Jahr stand der Dresscode für die Met Gala unter dem Motto "The Garden of Time". Dafür schmissen sich zahlreiche Stars ordentlich in Schale. Unter anderem präsentierten Promidamen wie Tyla, Kim Kardashian (43) und Zendaya (27) die Motto-Interpretationen namhafter Designer wie Balmain oder Maison Margiela.

Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2024

Getty Images Zendaya auf der Met Gala 2024

