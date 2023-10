Keinerlei Kontakt: Für Kris Jenner ist Ex Caitlyn wie "tot"!

Ob sie ihr Verhältnis noch retten können? Caitlyn Jenner (73) hatte sich 2015 als Transgender geoutet und mittlerweile lebt sie als Frau ein rundum glückliches Leben. Doch mit ihrer Transition scheint nicht jeder zurechtzukommen. Zu ihrer Ex-Frau Kris Jenner (67) hat sie kaum noch Kontakt – die beiden sprechen wohl nur noch über ihr Management miteinander. Denn Kris soll die Veränderung durch Caitlyns Lebensentscheidung bis heute nicht verarbeitet haben.

"Kris versucht immer noch, mit der Veränderung umzugehen. Ein Mann, in den sie sich verliebt hat und mit dem sie Kinder hat, ist nicht mehr da. Es ist, als sei er tot und sie hat bereits einen toten Ehemann und all diese Emotionen, mit denen sie fertig werden muss. Es ist einfacher, sich davon zu trennen, als sich damit auseinanderzusetzen", erklärt ein Insider gegenüber Daily Mail. Caitlyn sei heute ein völlig anderer Mensch und von ihrem früheren Ich als Bruce Jenner sei nicht mehr viel übrig, was Kris nur schwer verkraften könne.

Und dabei wünschte Caitlyn sich vor ein paar Jahren noch ein viel engeres Verhältnis zu Kris. In der Show "Big Brother VIP" sprach sie offen mit ihren Mitbewohnern über die schwierige Beziehung. "Unsere Beziehung ist okay, aber ich denke, es könnte besser sein, nur für die Kinder", meinte die Ex-Olympia-Schwimmerin. Sie habe gegenüber Kris aber keine negativen Gefühle.

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner im März 2022

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Mai 2023

Instagram / caitlynnjenner Kris und Caitlyn Jenner, Ex-Ehepaar

