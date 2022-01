Steht Chris Noth' (67) Ehe nun endgültig vor dem Aus? Im Dezember wurden schwere Vorwürfe gegen den Sex and the City-Star laut: Er soll in den vergangenen Jahren mehrere Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Die schrecklichen Anschuldigungen haben sich offenbar auch auf seine Ehe ausgewirkt: Der Schauspieler und seine Ehefrau Tara Wilson sollen eine Krise haben. Jetzt wurde die Kanadierin sogar weinend in ihrem Auto gesichtet – und zwar ohne ihren Ehering!

Paparazzifotos, die unter anderem DailyMail vorliegen, zeigen die 39-Jährige in ihrem Wagen auf einem Parkplatz in Los Angeles. Auf den Bildern wischt sich Tara die Tränen aus dem Gesicht – und dabei fällt sofort auf, dass sie keinen Ehering trägt. Auch beim Verlassen ihres Autos schien die Kanadierin sichtlich angespannt zu sein: Sie telefonierte – und wirkte dabei ziemlich bedrückt. Ob das womöglich etwas mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Chris zu tun hat?

Ende Dezember hatte bereits ein Insider gegenüber Page Six durchblicken lassen, dass die jüngsten Geschehnisse rund um ihren Mann die "Frame of Mind"-Darstellerin schwer getroffen haben. "Tara ist sehr aufgebracht. Die Dinge hängen am seidenen Faden", meinte die Quelle zu wissen.

Anzeige

Getty Images Chris Noth, "Sex and the City"-Star

Anzeige

Getty Images Tara Wilson mit ihrem Ehemann Chris Noth im Juli 2017 in New York City

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Tara Wilson mit ihrem Ehemann Chris Noth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de