Konnte Chris Noth (67) seine Ehe retten? Im Dezember kamen schwere Anschuldigungen gegen den Sex and the City-Star auf. Mehrere Frauen behaupteten, der Darsteller habe sie sexuell belästigt. Nach diesen Vorwürfen schien nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Ehe mit Tara Wilson auf dem Spiel zu stehen. Die Liebe soll "am seidenen Faden" gehangen haben. Doch ist die Krise inzwischen überwunden? Chris und Tara wurden nun wieder zusammen gesichtet!

Auf neuen Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind der 67-Jährige und seine Gattin mit den beiden gemeinsamen Kindern, dem fast zweijährigen Keats und dem 14-jährigen Orion zu sehen. Dabei fällt jedoch vor allem eines ins Auge: Während Chris seinen Ehering stets trägt, fehlt an Taras Finger davon jede Spur. Dennoch verbrachte die Familie am Dienstagnachmittag in Southern Carolina Zeit miteinander.

Dass die 39-Jährige gerade eine schwere Zeit durchlebt, machten bereits Schnappschüsse, auf denen sie weinend im Auto zu sehen war, deutlich. Doch schon im Dezember hatte ein Insider gegenüber Page Six versichert, dass das Model trotz der Krise vor allem ihre Kinder schützen möchte. "Das ist ihre oberste Priorität!", hatte die Quelle betont.

Getty Images Schauspielerin Tara Wilson mit ihrem Ehemann Chris Noth

Getty Images Tara Wilson mit ihrem Ehemann Chris Noth im Juli 2017 in New York City

Getty Images Tara Wilson

