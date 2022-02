Chris Noth (67) meldet sich zurück. Der Sex and the City-Star nahm sich einige Wochen Auszeit vom Netz, nachdem er mit schweren Vorwürfen konfrontiert worden war: Mehrere Frauen hatten angegeben, dass er sie sexuell missbraucht habe. Das hinterließ eine große Kerbe in seiner Karriere und Chris zog sich erst einmal zurück. Nun postete er erstmals wieder in den sozialen Medien.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Schauspieler zwei Bilder seiner Kinder. Auf dem einen spielte sein Sohn Orion Basketball – darauf ist Chris sichtlich stolz: "Es ist toll, seine Liebe zum Basketball aufblühen zu sehen." In seinem anderen Post gratulierte er seinem kleinen Sohn Keats zum zweiten Geburtstag.

Seine Fans freuten sich, dass der US-Amerikaner auf der Plattform wieder aktiv wurde. "Willkommen zurück bei Insta, Chris. Ich glaube dir", schrieb ein Follower unter seinem Beitrag. Auch andere drückten ihre Unterstützung für den Hollywood-Star aus: "Ich bin so froh, dass du wieder Fotos von deiner wunderschönen Familie teilst. Ich vermute, du hast mehr Unterstützer, als du je wissen wirst."

Chris Noth im Juli 2017 in Beverly Hills

Chris Noth mit seinem Sohn, Februar 2022

Chris Noth, Schauspieler

