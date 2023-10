So reagiert Pia Tillmann auf Sommerhaus-Nachrücker Gigi!

Das Sommerhaus der Stars wird voller! Seit wenigen Wochen kämpfen in der Bocholter Bruchbude Promipaare um den Sieg. Dabei kam es bereits zu einer Menge Zoff und einem Exit – denn Claudia Obert (62) und ihr Lover mussten die Show verlassen. Der Platz der Unternehmerin wird aber bald eingenommen: Gleich drei neue Paare beziehen den Bauernhof der Celebritys. Und über ein Pärchen freut sich Teilnehmerin Pia Tillmann (35) wohl besonders!

Wie am Dienstag bekannt wurde, rücken Luigi Birofio (24) und Dana Feist, Serkan Yavuz (30) und Ehefrau Samira (29) sowie Hanna Sökeland und ihre Jessica Huber nach. Ersteres Pärchen findet in der Sendung offenbar schnell Freunde – denn Pia teilt in ihrer Instagram-Story ein Foto von Gigi und seiner Perle. Das Foto versieht die Schauspielerin mit einem glücklichen Emoji und macht damit klar: Sie freut sich über den Dschungelcamp-Star und seine Liebste!

Ob sich Pia damit auch auf eine Seite schlägt? Immerhin hatte es bereits Schlagzeilen gegeben, dass Gigi im Sommerhaus mit seinem Mitstreiter Can Kaplan aneinandergeraten sei – und deshalb beide Männer inklusive ihrer Partnerinnen das Haus hatten verlassen müssen. Bestätigt ist das bisher aber nicht.

RTL Pia Tillmann und Zico Banach

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Action Press / AEDT Gigi Birofio auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Release-Party in Berlin im Februar 2023

