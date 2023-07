"Sommerhaus der Stars": Diese zwei Paare wurden rausgeworfen

Beim Sommerhaus der Stars wird es immer absurder! Bereits bevor die Sendung ausgestrahlt wird, sorgt die Show schon für reichlich Gesprächsstoff. Oder eher gesagt ihre Teilnehmer: Denn Luigi Birofio (24), der an der Seite seiner Freundin Dana Feist an den Start gegangen war, soll während der Dreharbeiten rausgeschmissen worden sein. Doch die beiden sollen nicht die einzigen gewesen sein – ein anderes Pärchen musste sich ebenfalls vorzeitig verabschieden!

Wie Bild erfahren haben soll, sollen der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer und seine Liebste mit Walentina Doronina (23) und ihrem Partner Can Kaplan aneinandergeraten sein. "Während der Aufzeichnung des 'Sommerhaus der Stars' kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten", erklärte ein Sprecher des Senders. Weitere Details sind nicht bekannt.

Während Gigi bisher dazu schweigt, machte Can seinem Ärger Luft. Vor einigen Tagen hatte er sich in seiner Instagram-Story zu den Gerüchten geäußert und an den Sender appelliert: "Ich möchte hiermit Druck ausüben, dass nachher die Wahrheit erzählt wird, weil was da passiert ist im 'Sommerhaus der Stars', ist eine absolute Frechheit."

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

AEDT Dana Feist und Gigi Birofio, Februar 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im Dezember 2022

