"Temptation Island"-Denise reagiert auf Verführerin Chanelle

Für Denise Hersing (27) ist die Verführerin Chanelle Wyrsch (27) keine Unbekannte. Aktuell stellen die Blondine und ihr Partner Lorik Bunjaku (27) ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe – vor allem für die eifersüchtige Beauty ist das eine große Herausforderung. Bislang hatte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin noch keine Bilder von den Verführerinnen gesehen – das wird nun geändert: Denise bekommt die ersten Aufnahmen von den Frauen in der Männervilla gezeigt und ist alles andere als begeistert!

"Das ist Chanelle, ich kenne die", reagiert die 27-Jährige auf das Video und wirkt ziemlich verunsichert von der Situation. Die beiden Frauen hatten gemeinsam an Bachelor in Paradise im Jahr 2021 teilgenommen, wo die Rothaarige Lorik sehr nahegekommen war. Daran möchte die einstige DSDS-Kandidatin nun bei "Temptation Island" wieder anknüpfen, wie sie in dem Schlüssellochmoment verrät! "Die lässt nichts anbrennen […]. Sie wird das auch nicht einfach so sagen, es muss ja einen Grund geben, warum sie ja schon diesen Grundgedanken hat: 'Da könnte jetzt noch etwas fortgesetzt werden'", teilt Denise ihre Sorgen wegen Chanelles Aussage mit.

Doch wie war es für Lorik auf die ehemalige Schweizer Bachelorette zu treffen? "Es war cool, ein bekanntes Gesicht zu sehen, gleichzeitig aber auch komisch, weil ich wusste, dass sie als Triggerpunkt für Denise da ist", verriet der Realitystar Promiflash.

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im August 2023

