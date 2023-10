Peter Klein will mit Yvonne Woelke auf Meilenstein anstoßen

Peter Klein (56) hat große Pläne! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass er mit Promis wie Yeliz Koc (29) ins diesjährige Promi Big Brother-Haus einziehen wird. Für den Ex von Iris Klein (56) ist das ein großer Erfolg: Er kann sich endlich alleine vor ganz Deutschland präsentieren. Doch vor dem Einzug im November hat der gelernte Maler noch etwas vor: Peter will unbedingt mit Yvonne Woelke (41) und einer Flasche Schampus anstoßen.

"Ich werde, wenn ich hier in München fertig bin, nach Berlin fahren und dich besuchen", erzählt er in einer Instagram-Story, die er direkt an die Schauspielerin richtet. "Du wirst es nicht glauben [...], das Hotel hat mir diese nette Geste aufs Zimmer gestellt", freut sich der 56-Jährige. Er hält eine Flasche Champagner in die Kamera. "Die werde ich dann gemeinsam mit dir auf unseren blauen Haken, beziehungsweise aufs Einziehen ins Big Brother-Haus köpfen und wir werden die gemeinsam trinken", verspricht Peter seiner Yvonne.

Seit wenigen Tagen sind die Social-Media-Profile der beiden verifiziert. "Ich hab einen blauen Haken! Peter hat keinen blauen Haken", berichtete die Blondine kürzlich freudestrahlend. Nur wenige Minuten später wurde ihr vermeintlicher Liebster dann auch in den Club der blauen Haken aufgenommen. So verkündete Yvonne stolz: "Aber Peter hat jetzt auch einen. Gratulation!"

Anzeige

Action Press / azee Peter Klein, Ex von Iris Klein

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de