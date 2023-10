Ryan Reynolds liebt es, seine Kinder "zur Schule zu bringen"

Er gibt private Einblicke. Ryan Reynolds (46) und Blake Lively (36) hatten sich 2010 am Set von "Green Lantern" kennengelernt. Schon im darauffolgenden Jahr machten sie ihre Liebe öffentlich. Ihre inzwischen vier gemeinsamen Kinder machen ihr Glück perfekt. Genau das betonen die beiden Schauspieler immer wieder in verschiedenen Interviews. So auch jetzt: Ryan spricht darüber, was er an seinem Familienleben ganz besonders liebt.

Gegenüber People teilt der 46-Jährige Details seiner Erziehungsweise und worauf es ihm dabei ankommt. Der Schlüssel sei es, "über alles zu reden", wie er erklärt. "Ich meine es ernst, wenn ich sage, dass ich mich sehr für ihre Tage interessiere und dafür, wie die Dinge laufen", verrät Ryan und fügt hinzu: "Für mich ist es die schönste Zeit meines Tages, sie zur Schule und zurückzubringen." Bei seinen Gesprächen gebe der Deadpool-Darsteller seinen Kindern vor allem die Bedeutsamkeit von einem gesunden Selbstbewusstsein mit auf den Weg. "Sei [...] einfach reflektiert und heiße alles willkommen", erklärt er.

Dass Ryan und Blake heute noch verliebt wie am ersten Tag sind, hatte er vor wenigen Monaten erneut bewiesen. Zu ihrem Geburtstag hatte er ihr eine niedliche Liebeserklärung gemacht. "Das Einzige, was mir auf der Welt unwiderruflich gehört, ist die Liebe, die Wertschätzung und die Ehrfurcht, die ich für diesen Menschen empfinde", hatte der Schauspieler auf Instagram geschrieben.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, November 2022

Getty Images Ryan Reynolds mit Tochter James, seinem Baby und Ehefrau Blake Lively

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds und Blake Lively

