Nicht ulkig: So süß gratuliert Ryan Reynolds seiner Blake!

Ryan Reynolds (46) und Blake Lively (36) gelten seit Jahren als das Traumpaar in Hollywood. Mittlerweile haben die beiden schon vier Kinder. So privat sie auch versuchen ihre Beziehung zu halten, ab und zu geben sie dann doch ein paar Details ihrer Liebe preis – die aber meist eher witzig verpackt sind. Nun wird aber vor allem der Schauspieler ungewohnt romantisch: Ryan macht seiner Blake zum Geburtstag eine niedliche Liebeserklärung!

In den vergangenen Jahren glänzte der 46-Jährige eher mit ulkigen Geburtstagsbeiträgen an seine Liebste. Dieses Mal drückt Ryan seine Liebe für Blake aber ziemlich kitschig aus. "Das Einzige, was mir auf der Welt unwiderruflich gehört, ist die Liebe, die Wertschätzung und die Ehrfurcht, die ich für diesen Menschen empfinde. Ihr Leben mitzuerleben ist etwas, das ich nicht als selbstverständlich ansehen könnte, selbst wenn ich es versuchen würde", schreibt er zu einigen Pärchen-Pics der beiden.

Erst Anfang des Jahres wurden die zwei zum vierten Mal Eltern. Das machte vor allem den Papa stolz, er wird nämlich nun von fünf Frauen im Haus auf Trab gehalten. "Ich bin überglücklich. Ich könnte kaum glücklicher sein", erzählte er super-zufrieden gegenüber Extra.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, August 2021

Getty Images Die Hollywoodstars Blake Lively und Ryan Reynolds

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds an ihrem Jahrestag

