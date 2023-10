Tochter Nova spendet Geld: Mama Diane Kruger ist so stolz

Diane Kruger (47) erzieht ihre Tochter wohl zu Nächstenliebe. Die Schauspielerin wurde 2018 zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Verlobten Norman Reedus (54) durfte sie Töchterchen Nova auf der Welt begrüßen. Und in der Mutterrolle scheint sie richtig aufzugehen – denn nun macht Nova ihre Mama richtig stolz: Sehr zu Dianes Freude spendet die Kleine etwas Geld an einen Obdachlosen.

Auf neuen Paparazzi-Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man Diane mit ihrer Tochter durch die Straßen von Manhattan spazieren. Als die beiden an einem Mann vorbeikommen, der auf der Straße sitzt und mit einem Pappschild um Geld bittet, zögert das Mädchen nicht lange – und wirft ein paar Scheine in den Becher des Mannes. Ein kleines Stück weiter bleiben die beiden dann noch einmal stehen und Diane kniet sich zu ihrem Spross. In ihrer Mimik ist der Stolz über Novas selbstloses Handeln deutlich zu erkennen.

Novas Geburt scheint für Diane ein echtes Geschenk zu sein, denn sie hatte breites mit dem Gedanken abgeschlossen, einmal Mutter zu sein. "In meinen späten Dreißigern fing ich an, darüber nachzudenken, aber ich war in meiner Beziehung noch nicht so weit, dass das möglich gewesen wäre – und so hatte ich die Hoffnung irgendwie aufgegeben", erklärte die gebürtige Deutsche im Interview mit Tatler. Sie glaubte, es sei bereits zu spät.

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Oktober 2023

Getty Images Diane Kruger bei der Met Gala 2021

Instagram / dianekruger Diane Kruger, ihre Tochter und Norman Reedus

