Kurz nach Silbermedaillengewinn: Wasserballtrainer stirbt

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Petar Porobić war ein erfolgreicher Wasserball-Cheftrainer aus Montenegro. Ab 2015 war er Präsident der World Water Polo Coaches Association. Mit der montenegrinischen Mannschaft gewann der Coach im Jahr 2008 dann sogar die Europameisterschaft. Doch jetzt müssen die Fans des Trainers ganz stark sein: Petar ist völlig überraschend im Alter von 67 Jahren an Bord eines Flugzeuges verstorben.

Einen Tag zuvor stand der Coach des chinesischen Männerteams noch bei den Asienspielen am Beckenrand und gewann mit der Mannschaft die Silbermedaille. Bereits vor dem Flug klagte Petar über Unwohlsein. Zwar wurde sofort eine Notlandung eingeleitet, doch die behandelnden Ärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen. "Wir sind traurig über den unerwarteten Tod der montenegrinischen Trainerlegende Petar Porobic im Alter von 67 Jahren. Unser tiefes Beileid gilt Petars Angehörigen in dieser schweren Zeit", teilte der Verband via X mit.

Auch in Deutschland ist die Trauer groß. Von 2021 bis 2022 war Petar nämlich Trainer der deutschen Männer-Nationalmannschaft. "Der Deutsche Schwimm-Verband e.V. (DSV) trauert um einen ausgewiesenen Wasserballexperten und eine starke Persönlichkeit", heißt es in einer offiziellen Meldung des Verbandes.

Getty Images Petar Porobić, Wasserballtrainer

Getty Images Petar Porobić, Juli 2021

Getty Images Petar Porobić, Wasserballtrainer

