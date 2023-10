Nach der Trennung: Florence Pugh niedergeschlagen in London

Ob Florence Pugh (27) die Trennung zusetzt? Etwa ein Jahr war die Schauspielerin glücklich an der Seite ihres Partners Charlie Gooch gewesen. Sie hatten ihre Liebe zwar nicht bestätigt, waren aber mehrfach vertraut in der Öffentlichkeit gesehen worden. Am Montag war dann plötzlich die Trennung der beiden bekannt geworden. Ein Insider meinte, dass die Blondine die Beziehung bereits im Sommer beendet hatte. Nun wird Florence erstmals gesehen und wirkt dabei recht niedergeschlagen.

Neue Bilder zeigen Florence vor dem Chiltern Firehouse, einem Luxushotel, in der britischen Hauptstadt London. Es ist das erste Mal, dass sie nach dem Bekanntwerden der Trennung in der Öffentlichkeit gesehen wird – und besonders glücklich sieht sie nicht aus. Die 27-Jährige trägt auf der Straße eine weite schwarze Hose und eine lockere weiße Bluse obendrüber. Die Augen werden durch eine große Sonnenbrille verdeckt. Wie Daily Mail berichtet, wirkt ihre Mimik dabei fast angespannt und sogar etwas traurig. Bevor Florence dann in ein Auto steigt, hat sie aber doch noch ein kleines Lächeln und ein Winken für die Fotografen übrig.

Bisher meldete Florence sich noch nicht selbst zu Trennung. Dafür schienen Quellen aber zu wissen, woran die Romanze nach nur einem Jahr scheiterte. "Es war nicht von Dauer. Florence' Terminkalender ist voll und es waren noch andere Faktoren im Spiel", erklärte der Insider gegenüber The Sun.

