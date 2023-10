Nach einem Jahr Beziehung: Florence Pugh ist wieder Single

Florence Pugh (27) ist wieder auf dem Markt! Nach ihrer Beziehung mit Zach Braff (48) hatte das Liebesleben der Schauspielerin für mächtig Wirbel gesorgt: Angeblich soll sie während der Dreharbeiten zu "Don't Worry Darling" eine Affäre mit Harry Styles (29) gehabt haben. Im Februar vergangenen Jahres kam sie schließlich dem Fotografen Charlie Gooch näher, rund ein Jahr gingen die beiden als Paar gemeinsam durchs Leben. Doch nun machen traurige News die Runde: Florence und Charlie haben sich getrennt!

Das behauptet nun ein Insider gegenüber The Sun – Grund für das Liebes-Aus soll der volle Terminkalender der 27-Jährigen sein. "Florence und Charlie kannten sich schon seit Jahren und Ende letzten Jahres wurde es romantisch. Aber es war nicht von Dauer. Florence' Terminkalender ist so voll und es waren noch andere Faktoren im Spiel. Sie hat schließlich im Sommer Schluss gemacht", verrät der Insider. Florence versinke aber nicht in Selbstmitleid und "komme gut alleine zurecht".

Nach den zahlreichen Schlagzeilen um ihr Liebesleben musste die Schauspielerin mächtig Kritik einstecken. Die "Little Women"-Darstellerin ließ das aber nicht auf sich sitzen: "Ich bin alt genug, um erwachsen zu sein und Steuern zu zahlen, aber ich bin nicht alt genug, um zu wissen, mit wem ich Sex haben sollte und mit wem nicht?"

ActionPress Charlie Gooch und Florence Pugh in Rom

Getty Images Florence Pugh, März 2023

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

