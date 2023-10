"Tue das Richtige": Meint Joe Jonas hier Sophie-Scheidung?

Was hat es damit auf sich? Im September war bekannt geworden, dass Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) sich scheiden lassen. Nachdem es zunächst geheißen hatte, dass das Ehe-Aus einvernehmlich gewesen war, brach zwischen dem Sänger und der Schauspielerin dann doch ein öffentlicher Rosenkrieg aus. Aktuell ist der zweifache Papa mit den Jonas Brothers auf großer Tour – und vor einem seiner Auftritte teilt Joe nun kryptische Zeilen.

Auf Instagram teilt der 34-Jährige ein paar Eindrücke von seinem Konzert in der Bridgestone Arena in Nashville. Dabei dürfte Fans eine der Aufnahmen besonders ins Auge gesprungen sein. Zu sehen ist, wie Joe wehmütig in einen Spiegel blickt, auf dem ein Aufkleber mit der Frage "Was sollen sie fühlen?" prangt. Eine mit rotem Lippenstift geschriebene Nachricht auf dem Spiegel gibt offenbar Antwort: "Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich tue das Richtige." Hegt er vielleicht doch Zweifel an der Scheidung von der Mutter seiner Kinder?

Erst vor wenigen Tagen beendeten Joe und Sophie ihren Sorgerechtsstreit und vereinbarten eine Mediation. Offenbar geht das einstige Paar doch friedlich auseinander – und auch in Zukunft wollen die beiden wohl für ihre gemeinsamen Kinder an einem Strang ziehen. "Wir freuen uns darauf, tolle Co-Eltern zu werden", hieß es zuletzt in einer offiziellen Erklärung gegenüber Page Six.

Getty Images Joe Jonas im September 2023

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

Getty Images Sophie Turner im März 2023

