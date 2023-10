Cathy Hummels verwirrt: Sie wurde als "Milf" bezeichnet!

Wie soll Cathy Hummels (35) diese Aussage nur aufnehmen? Im Internet ist die Moderatorin immer wieder zahlreichen Kommentaren ausgesetzt – und längst nicht alle sind positiv. Unter anderem mit ihren freizügigen Bildern sorgt sie immer wieder für Aufruhr und muss auch den ein oder anderen Shitstorm einstecken. Doch die Ex-Frau von Mats Hummels (34) hat natürlich auch zahlreiche Fans. Jetzt wurde Cathy als Milf bezeichnet – und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll!

"Ich wurde gestern als Milf bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich lachen, weinen oder mich sogar freuen sollte? Ist es ein Kompliment, so bezeichnet zu werden?", wundert sie sich auf Instagram. Cathys Meinung nach sei "Mother I like to f*ck" aber eher eine negative Äußerung – die über Männer so ja auch nicht getroffen werde. "Ich feiere mich heute! 35, Mama, geschieden, sah nie besser aus!", bleibt sie aber selbstbewusst. Die Mutter eines Sohnes nimmt den Kommentar natürlich mit Humor. "Die Milf in ihrer neuen Küche", schreibt sie später zu einem Bild in ihrer Baustelle.

Die Fans in den Kommentaren sind geteilter Meinung. "Lass die anderen reden, du machst schon dein Ding!", muntert sie eine Userin auf. "Sehe es unbedingt als Kompliment, denn Neid muss man sich erarbeiten, liebe Cathy", betont eine weitere. In ihrer Story startet die Influencerin auch gleich eine Umfrage, wie sie die Bezeichnung auffassen soll.

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Septemer 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de