Fans: Cathy Hummels' Post über Mats' Sakko ist "unangenehm"

Cathy Hummels (35) vergrault mal wieder die Fans. Nach zahlreichen Trennungsgerüchten ließen sich die Moderatorin und ihr Ex Mats Hummels (34) im vergangenen Dezember scheiden. Vor wenigen Tagen verkündete die Mutter eines Sohnes, dass sie den Hochzeitsanzug ihres einstigen Partners versteigern möchte. Und tatsächlich – Cathy verkauft jetzt das gute Stück! Doch bei ihren Followern stößt diese Aktion mal wieder auf Unmut.

In der Beschreibung auf Instagram schreibt Cathy nämlich: "Tatsächlich wollte er dieses maßgeschneiderte Schmuckstück seiner Hochzeit mit mir, Cathy Hummels, wegwerfen." Dieser Satz verstört die Fans. "Mir fehlen gerade etwas die Worte" und "Wieso 'weggeworfen, wie dich'? Glaubst du echt, was du so schreibst? Ich denke, ihr habt euch einvernehmlich getrennt?" schreiben die Follower. Ein anderer stellt ernüchternd fest: "Und du denkst, Cathy kann sich selbst nicht toppen? Einfach unangenehm, dieser Beitrag!"

Es ist nicht das erste Mal, dass die Beauty sich der Kritik ihrer Follower stellen muss. Auch ein vergangener Beitrag sorgte für einen Shitstorm. Auf den Bildern steht sie augenscheinlich oben ohne auf ihrem Balkon und gießt ihre Blumen. Die Fans äußern sich schockiert!

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de