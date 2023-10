Krise mit Mike Cees: Michelle konzentriert sich nun auf sich

Mike Cees und Michelle Monballijn gehen seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben – sind sogar seit geraumer Zeit verheiratet. Doch ihre Liebe schien nicht so gefestigt zu sein, wie die beiden es vielleicht sogar selbst annahmen. Im Sommerhaus der Stars flogen ordentlich die Fetzen zwischen dem Paar. Letztlich bewältigten sie ihre Differenzen. Nun soll es jedoch erneut kriseln: Im Promiflash-Interview verrät Michelle, dass sie sich aktuell nur auf sich selbst konzentrieren will.

Im Rahmen der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Dreharbeiten verrät die Schauspielerin: "Mein Fokus liegt im Moment darauf, einfach Spaß in meinem Leben zu haben – ich will wieder die sein, die ich war." Ihr gehe es dabei vor allem auch darum, sich auf sich selbst zu konzentrieren, anstatt sich in neue Liebesabenteuer zu begeben. Dazu erklärt Michelle nur: "Ich gehe nicht von dem einen [Mann] zum anderen. Ich lenke mich nicht damit ab, aber ich muss bei mir sein."

Anscheinend sind die Probleme der beiden derzeit so gewaltig, dass sie sogar einen eigens aufgesetzten Vertrag miteinander geschlossen haben. "Wir haben da auch Strafen eingebaut, falls sich einer von beiden nicht dran hält und wir haben sehr, sehr harte Regeln", hatte Mike dazu im Gespräch mit Promiflash preisgegeben.

Michelle Monballijn, Schauspielerin

Mike Cees und Michelle Monballijn, TV-Persönlichkeiten

Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

