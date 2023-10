Mike Cees und Michelle Monballijn haben knallharten Vertrag!

Sie haben alles schriftlich festgehalten! Mike Cees und Michelle Monballijn sind seit einiger Zeit zusammen und sogar verheiratet. Während ihrer Zeit im Sommerhaus der Stars kamen ihre Eheprobleme ans Licht. Das Paar versöhnte sich, doch seit Juni stehen wieder neue Probleme im Raum. Mit Promiflash spricht Mike über Verträge, die er und Michelle miteinander haben – und welche Strafen drohen, sollten diese nicht eingehalten werden.

"Wir haben auch jetzt neue Verträge. Das bedeutet, wir beide müssen uns an Spielregeln halten", verrät er im Interview mit Promiflash während der Dreharbeiten zu B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. "Wir haben da auch Strafen eingebaut, falls sich einer von beiden nicht dran hält und wir haben sehr, sehr harte Regeln", plaudert Mike aus. Eine Sache hat er aus der Ehe mit der Schauspielerin gelernt: "Ich empfehle eigentlich jedem jetzt im Nachhinein, macht erst einen Ehevertrag und dann geht es zum Standesamt."

Der aktuelle Beziehungsstatus der beiden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Mike will noch nicht so richtig mit der Sprache herausrücken. Fakt ist aber, dass die zwei nach einem geschäftlichen Treffen miteinander geschlafen haben. "Gestern haben wir uns das erste Mal wieder persönlich gesehen, da haben wir erst nur über das Geschäft gesprochen, dann wurde es aber noch wieder emotional. Dann sind wir doch wieder intim geworden", gibt er in der fünften "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben"-Folge zu.

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

privat Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

RTLZWEI Mike Cees-Monballijn bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTL Mike Cees-Monballijn

