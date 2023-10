"Lost In Space"-Schauspieler Mark Goddard mit 87 gestorben

Die Filmwelt liegt in großer Trauer. Mark Goddard war ein US-amerikanischer Schauspieler. Er war bekannt aus Produktionen wie "Verschollen zwischen fremden Welte"und "Johnny Ringe". Vor allem als verwegener, ewig ungeduldiger Major Don West in der CBS-Serie "Lost In Space" erlangte Mark große Bekanntheit. Doch nun gibt es traurige Nachrichten von dem Schauspieler: Mark ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Sein Tod wurde von seiner Frau Evelyn Pezzulich in einem Facebook-Post bekannt gegeben. "Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass mein wunderbarer Mann am 10. Oktober verstorben ist", schrieb sie. Einige Tage nach seinem 87. Geburtstag sei er mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Wir waren voller Hoffnung, als er in ein Rehabilitationszentrum verlegt wurde, aber dann stellten die Ärzte fest, dass er sich im Endstadium einer Lungenfibrose befand, für die es keine Heilung gibt", teilt seine Witwe weiter mit.

Zu der Zeit, als er die Rolle des Major West bekam, hatte sich Mark bereits einen Ruf als aufstrebender junger Schauspieler durch Nebenrollen in Filmen der späten 50er Jahre erworben. Im Jahr 1960 tauchte er in der zweiten Staffel von "The Detectives" auf und spielte bis 1962 in 64 Episoden Detective Sgt. Chris Ballard.

