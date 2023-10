Golflegende Andy Bean ist im Alter von 70 Jahren gestorben

Die Sportwelt liegt in großer Trauer. Andy Bean war ein US-amerikanischer Profigolfer. Er spielte unter anderem auf der PGA Tour und der Champions Tour. Der Sportler gewann zu seiner aktiven Zeit zahlreiche Turniere sowohl auf Amateur- als auch auf Profiebene. Auf der PGA Tour, die wichtigste Golf-Tour der USA, konnte er sogar elfmal den ersten Platz erreichen. Doch nun gibt es traurige Nachrichten von Andy: Er ist verstorben.

Andy ist im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer doppelten Lungentransplantation gestorben. Das berichtet unter anderem The Sun. Der ehemalige Golfer litt seit einer Covid-Erkrankung an Atemproblemen. Im vergangenen Monat unterzog er sich dann einer Transplantation. Seine Familie hat sich bisher nicht zu seinem Tod geäußert. Andy hinterlässt seine Frau Debbie und drei erwachsene Töchter.

Während seiner Karriere konnte der Sportler zwar nie ein Major-Turnier gewinnen – allerdings erreicht er dreimal den zweiten Platz. Diese Erfolge verbuchte er bei den PGA Championships 1980 und 1989 sowie bei den British Open 1983.

Anzeige

Getty Images Andy Bean, Golfer

Anzeige

Getty Images Andy Bean, Golfer

Anzeige

Getty Images Andy Bean im Mai 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de