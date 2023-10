"Leben verändert": Paris Hilton schwärmt vom Mama-Dasein

Geht sie in ihrer Mutter-Rolle auf? Paris Hilton (42) könnte zurzeit wahrscheinlich nicht glücklicher sein. Nach einigen turbulenten Jahren als It-Girl hat die Sängerin mittlerweile ihr ganz persönliches Glück gefunden: Im Jahr 2021 hatte sie den Unternehmer Carter Reum geheiratet. Zwei Jahre später erblickte ihr gemeinsamer Sohn Phoenix per Leihmutterschaft das Licht der Welt. Nun spricht Paris darüber, wie es ihr als Mama so geht!

Wie sie gegenüber People ausplaudert, habe ihr kleiner Wonneproppen ihr Leben in jeglicher Hinsicht verändert und sie zu einem neuen Menschen gemacht. "Phoenix ist einfach meine Welt. Er wächst so schnell heran, aber durch ihn fühlt sich mein Leben einfach so komplett an", schwärmt die frischgebackene Mama. Sie fühle sich jeden Tag wie die glücklichste Frau der Welt. "Ich dachte, durch meinen Mann wüsste ich, was Liebe ist, aber als ich mein Baby kennenlernte, war es einfach Liebe auf einer anderen Ebene. Er hat mein Leben in jeder Hinsicht verändert."

Erst kürzlich erzählte die TV-Persönlichkeit, dass ihre Kinderplanung mit der Geburt ihres Sohnes noch nicht abgeschlossen sei. Dabei verriet sie, dass sie sich noch eine Tochter wünsche: "Ich kann es kaum erwarten, eines Tages meine eigene kleine Prinzessin zu haben." Doch bis dahin genieße sie die Zeit mit ihrem Sohn in vollen Zügen.

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, Juli 2023

