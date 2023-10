Oscar-nominierter "Carrie"-Star Piper Laurie ist gestorben

Die Filmwelt liegt in großer Trauer. Piper Laurie war eine US-amerikanische Schauspielerin. Sie wurde eigentlich unter dem bürgerlichen Namen Rosetta Jacobs geboren. Der Filmstar war unter anderem aus Blockbustern wie "Carrie – Des Satans jüngste Tochter" aus dem Jahr 1976 oder "Hai der Großstadt" bekannt. Durch den letzteren Streifen erhielt sie ihre erste Oscar-Nominierung. Zu Anfang ihrer Karriere, die sie bereits im Alter von zarten 17 Jahren startete, wurde sie vor allem in Rollen als unschuldiges Mädchen von nebenan besetzt. Doch nun ist Piper verstorben.

Die Schauspielerin wurde 91 Jahre alt. Pipers Tod wurde von ihrer Managerin Marion Rosenberg in einer Erklärung gegenüber Variety bestätigt. "Ein wunderbarer Mensch und eines der größten Talente unserer Zeit", hieß es in dem Statement. Weitere Infos über die Todesursache sind bisher nicht bekannt.

Ihre Darstellung in "Carrie" wurde mit einer Oscar-Nominierung belohnt, dieses Mal in der Kategorie 'Beste Nebendarstellerin'. Eine weitere Oscar-Nominierung erhielt sie 1987 für ihre Darstellung der Mutter einer gehörlosen jungen Frau in dem Filmdrama "Gottes vergessene Kinder".

Piper Laurie, 1954

Piper Laurie im Februar 2013

Piper Laurie, Schauspielerin

