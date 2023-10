Streit um Sorgerecht: Christina Block kämpft um ihre Kinder!

Sie leidet sehr unter den Umständen. Bereits seit zwei Jahren vermisst Christina Block drei ihrer vier Kinder. Der Grund: Ihr Ex-Mann Stephan Hensel hatte ihre Töchter Klara und Johanna sowie ihren Sohn Theodor nach einem gemeinsamen Urlaubswochenende nicht zurück nach Deutschland gebracht. Da die Steakhaus-Erbin bislang vor Gericht keine Erfolge erzielen konnte, lebt ihr Nachwuchs seither beim Vater in Dänemark – doch Christina gibt die Hoffnung nicht auf!

Im Interview mit Bild verrät die Lebensgefährtin von Gerhard Delling (64), dass sich die Situation immer noch nicht verbessert habe. "Ich habe immer noch keinen Kontakt zu meinen Kindern, obwohl ich seit Februar einen sogenannten Umgangsbeschluss mit meinen Kindern in Dänemark habe", erklärt die 49-Jährige und fügt hinzu: "Ich hoffe, dass wir in der Strafsache weiterkommen, mein Ex-Mann ist angeklagt wegen Kindesentziehung." Christina hoffe auf eine zügige Veränderung – an Weihnachten möge sie gar nicht denken.

Erst im Februar musste die Tochter von Eugen Block einen bitteren Rückschlag verkraften: Ein dänisches Gericht hatte die Rückführung der Kinder nach Deutschland abgelehnt und damit einem Beschluss des Oberlandesgerichts Hamburg widersprochen. Dennoch wurde Christina zumindest ein Besuchsrecht eingeräumt, welches ihr ermöglicht, ihre Kinder alle 14 Tage im Rahmen eines betreuten Treffens zu sehen.

