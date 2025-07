Christina Blocks Tochter will gegen sie vor Gericht aussagen

Das Verfahren rund um die angebliche schwere Kindesentziehung von Christina Block (52) spitzt sich zu. Am 11. Juli beginnt vor einem deutschen Gericht der Prozess gegen die Restaurantketten-Erbin und ihren Lebensgefährten Gerhard Delling (66). Ihnen wird vorgeworfen, Christinas Kinder Klara und Theo in der Silvesternacht 2023/2024 aus Dänemark entführt zu haben, wo sie mit ihrem Vater lebten. Eine bestimmte Zeugin könnte in diesem Fall bahnbrechend sein: Die 14-jährige Tochter wird in dem Prozess gegen ihre Mutter aussagen.

Laut NDR-Berichten erhebt die Jugendliche schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter. Sie und ihr Bruder werfen Christina "rabiate Erziehungsmethoden" vor. Die Hamburger Unternehmerin bestreitet diese – und behauptet laut ihrem Anwalt im Gegenzug, der Vater der gemeinsamen Kinder habe die beiden "manipuliert und entfremdet". Die Tochter stellte auch gegen eine Jugendamtsmitarbeiterin in Hamburg Strafanzeige. Von ihr sollen Klara und Theo Hilfe verweigert worden sein. "Ich wusste nicht, ob mein Vater okay war oder ob er tot war", schilderte das Mädchen nach ihrer Entführung und berichtete, dass ihr sogar ein Telefonat verweigert worden sei. Die Kinder erzählten von Misshandlungen gegenüber ihrem Vater. Stephan Hensel wurde von den Tätern niedergeschlagen und mit Klebeband gefesselt.

Klara und Theo waren in der Silvesternacht 2023/24 von maskierten Männern aus dem dänischen Hafenort Gråsten verschleppt worden. Auf einem Bauernhof in Süddeutschland trafen sie dann auf ihre Mutter, nachdem sie zuvor in einem Wohnmobil dorthin gebracht worden waren. Christina soll später deren Rückkehr in ihr Hamburger Zuhause organisiert und das Haus mit Sicherheitsmaßnahmen wie abschließbaren Fenstern und bewaffneten Bodyguards ausgestattet haben. Zudem wird Christina vorgeworfen, falsche und schlecht gefälschte Anschuldigungen gegen Stephan und dessen Anwalt verbreitet zu haben, was die Ermittlungen weiter belastet.

