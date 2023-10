Charlotte Crosby feiert ersten Geburtstag ihrer Tochter Alba

Charlotte Crosby (33) hat sich ganz schön ins Zeug gelegt. Die Geordie Shore-Bekanntheit gab im April 2022 eine freudige Neuigkeit bekannt: Sie und ihr Partner Jake Ankers erwarteten ihren ersten Nachwuchs. Seit Oktober vergangenen Jahres ist ihre Tochter Alba Jean jetzt schon auf der Welt und ist der ganze Stolz ihrer Eltern. Deshalb schmeißt Charlotte nun zum ersten Geburtstag der Kleinen eine Party.

Auf Instagram teilt die Britin nun einige Bilder von dem großen Tag ihres Mädchens. Eine Aufnahme zeigt, wie Alba in einem beigen Strickkleid und einer braunen Strumpfhose mit Herzen vor einem Kinderklavier sitzt und ordentlich in die Tasten haut. In einem Video hält die Mama die Geburtstagstorte fest, auf der "Alles Gute zum Geburtstag, Alba Jean" steht und pustet für ihre Tochter die Kerzen aus. "Heute vor einem Jahr erlebten Jake und ich den besten Tag unseres Lebens und jeder Tag danach war absolut magisch", wird die Moderatorin in der Bildunterschrift emotional und schwärmt: "So liebevoll und frech, das schönste, klügste kleine Mädchen […]. Mein strahlender Stern. Ich liebe dich so sehr."

Eine Welt ohne ihr Kind kann sich Charlotte gar nicht mehr vorstellen – und ist sogar schon bereit für weiteren Nachwuchs! "Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, noch ein Baby zu bekommen", plauderte die Beauty gerade einmal wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter gegenüber OK! Magazine aus.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihre Tochter Alba Jean

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosbys Tochter Alba Jean

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im September 2023

