Bestätigt: Charlotte Crosbys Tochter Pixi ist auf der Welt

Charlotte Crosby (34) schwebt im absoluten Babyglück. Nun bestätigt der Geordie Shore-Star, was bereits vermutet wurde: Ihre Tochter hat das Licht der Welt erblickt. Diese zuckersüße Nachricht teilt sie nun mit ihren Fans auf Instagram. Zu einem Bild, das Mama und Baby zeigt, schreibt sie: "Pixi Cecilia Ankers, willkommen auf der Welt, unser wunderschönes kleines Mädchen! Du bist absolut perfekt." Am 31. Januar soll das kleine Mädchen geboren sein.

Zu dem niedlichen Schnappschuss schreibt Charlotte außerdem: "Das Wochenende war eine Achterbahnfahrt der Gefühle!" Unter dem Beitrag sammeln sich bereits unzählige Glückwunschbekundungen – unter anderem vom frischgebackenen Vater: "Was für eine Zeit zum Leben! Was war das für ein Wochenende, ich bin so verliebt in alle drei meine Mädchen." Vor allem der Name des Mädchens scheint die Fans zu begeistern. "Wunderschöner Name", lautet nur einer von vielen weiteren Kommentaren in dieser Art.

Bereits vor wenigen Stunden wurde gemunkelt, ob Charlottes Baby bereits auf der Welt ist. Denn der Vater der 34-Jährigen deutete in einem Social-Media-Beitrag an, dass die Geburt des Babys bereits erfolgt ist. "Was für ein erfülltes Wochenende in London. Wir haben neuen Zuwachs in unserer kleinen Familie und es liegen sehr aufregende Jahre vor uns. Ich fühle mich sehr gesegnet und glücklich", schrieb er überglücklich. Für die Reality-TV-Bekanntheit ist es bereits Nachwuchs Nummer zwei. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Jake Ankers durfte sie im Oktober 2022 Töchterchen Alba in die Arme schließen.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihr Baby im Februar 2025

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrem Verlobten Jake Ankers und ihrer Tochter Alba im April 2024

