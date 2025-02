16 Tage nach Geburt: Charlotte Crosby zeigt After-Baby-Body

Charlotte Crosby (34) sorgt mit ihrem After-Baby-Body für Aufsehen. Nur 16 Tage nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Pixi, die per Kaiserschnitt zur Welt kam, präsentiert sich der Reality-TV-Star auf Snapchat in einem hautengen schwarzen Body vor einem Ganzkörperspiegel. "Ich weiß nicht, wie ich so gut aussehe", schreibt sie über das Video und ergänzt: "Ich bin immer noch in Schmerzen, aber ich bin wirklich begeistert davon." Zudem verrät die zweifache Mutter, dass eine verbesserte Ernährung und mehr Protein in ihrer Diät eine Rolle spielen könnten. "Es hat bei Alba ein Jahr gedauert, mich halbwegs okay zu fühlen!", erklärt Charlotte und fügt hinzu: "Der Körper ist echt verrückt, oder?"

Die vergangenen Wochen waren für Charlotte und ihren Partner Jake Ankers alles andere als entspannt. Ihre gemeinsame Tochter Pixi musste nur wenige Tage nach ihrer Geburt ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein kleiner Knoten an ihrem Kinn entdeckt worden war. Charlotte schilderte emotional auf Instagram, dass mehrere Tests, darunter ein Ultraschall, nötig waren, um die Ursache abzuklären. Zum Glück handelte es sich um nichts Ernstes, wie die Ärzte bestätigten, sodass Charlotte und Jake ihr Neugeborenes erstmal nur weiter beobachten müssen. Die Geburt von Pixi kam zudem nur wenige Wochen nach einem traumatischen Einbruch in das millionenschwere Anwesen der Familie. Dabei stürmte eine Gruppe maskierter Einbrecher mit Macheten ihr Haus, während sich die Familie im Obergeschoss aufhielt.

Charlotte, bekannt durch die MTV-Show "Geordie Shore", wurde 2022 erstmals Mutter, als ihre Tochter Alba das Licht der Welt erblickte. Mit ihrem Partner Jake führt sie seitdem ein turbulentes, aber glückliches Familienleben. Die Einblicke in ihre Mutterschaft begeistern ihre Fans immer wieder – besonders, da sie offen über die Höhen und Tiefen des Elternseins spricht. Trotz der jüngsten Schwierigkeiten überwiegt bei ihr die Freude über ihre kleine Familie, was ihre ehrlichen und emotionalen Social-Media-Beiträge immer wieder deutlich machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihr Baby im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrem Verlobten Jake Ankers und ihrer Tochter Alba im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige