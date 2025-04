Nach Geburt: Charlotte Crosby offen über Beziehungsprobleme

Charlotte Crosby (34) hat in ihrer Instagram-Story einen offenen Einblick in die Herausforderungen ihrer Beziehung mit ihrem Verlobten Jake Ankers gegeben. Die Geordie Shore-Darstellerin, die im Februar Töchterchen Pixi zur Welt brachte, teilte ein Bild, das Jake zeigt, wie er ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt. Begleitet wurde der Schnappschuss von einem emotionalen Statement: "Beziehungen sind nicht immer einfach. Es kommt darauf an, wie man gemeinsam durch schwierige Zeiten geht."

In den sozialen Medien sprach Charlotte weiter über die Schwierigkeiten, die sich durch ihre Karrieren und die damit verbundene Zeit getrennt voneinander ergeben. Trotz der Herausforderungen betonte sie, wie wichtig es sei, wertvolle Momente der Zweisamkeit zu schaffen. "Nach Wochen voll unterbrochener gemeinsamer Zeit genießen wir heute endlich eine verdiente Auszeit", fügte sie hinzu. Jake hatte Charlotte mit einer großen Geste überrascht: Er reiste 24 Stunden nach Australien, um sie während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel des Spin-off-Formats Aussie Shore zu unterstützen.

Charlotte und Jake, die seit November 2023 verlobt sind, haben bereits zwei Kinder: Alba, 2022 geboren, und Pixi, die Anfang des Jahres das Licht der Welt erblickte. Die TV-Bekanntheit verkündete die Geburt ihrer zweiten Tochter mit einem herzerwärmenden Beitrag, der die Fans begeistert auf Pixis einzigartigen Namen aufmerksam machte. Für die Unternehmerin und den Geschäftsmann ist die Balance zwischen Familie und beruflichen Verpflichtungen zwar eine stetige Herausforderung, doch Charlotte betont oft, wie wichtig ihr Jakes und ihr gemeinsamer Weg sei. "Die Liebe zu meinen Mädchen und die Unterstützung von Jake bedeuten für mich alles", schrieb sie kürzlich im Netz.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrem Verlobten Jake Ankers und ihrer Tochter Alba im April 2024

Instagram / charlottegshore Realitystar Charlotte Crosby mit ihren beiden Kindern, März 2025

