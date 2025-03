Kurz nach Geburt: Charlotte Crosby lässt sich Botox spritzen

Reality-TV-Star Charlotte Crosby (34) hat sich nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter einem Beauty-Update unterzogen. Bei einer luxuriösen Muttertags-Veranstaltung in Gateshead, die sie mit einer Kosmetik-Expertin organisierte, gönnte sich die zweifache Mutter mehrere Behandlungen, darunter auch Botox. "Es ist ein Jahr her, aber ich musste es machen. Endlich ist das Botox wieder da", erklärte die Geordie Shore-Ikone ihren Fans in einer Instagram-Story. Charlotte zeigte sich laut The Sun erleichtert, die feinen Linien auf ihrer Stirn loszuwerden, und scherzte, sie werde nun ständig prüfen, ob die Wirkung schon eingesetzt habe.

Neben der Botox-Behandlung testete Charlotte auch Akupunktur und den sogenannten EM Face, ein nicht-invasives Gerät, das ihre Gesichtsmuskulatur strafft. In Videos, die sie mit ihren Fans teilte, war ihr Humor deutlich zu spüren: "Ich bin wie ein Nadelkissen", lachte sie während der Akupunktur und beschrieb die Gesichtsbehandlung als ein "merkwürdiges Gefühl". Charlotte, die ihre Erfahrungen offen mit ihrer Community teilt, soll während ihrer Schwangerschaft bewusst auf Botox und andere Eingriffe verzichtet haben. Das Beauty-Event war für sie wohl ein erster Schritt zurück in ihren gewohnten Alltag nach der Geburt von Pixi – die zweite Tochter, die sie mit Partner Jake Ankers großzieht. Ihre erste Tochter, Alba, ist mittlerweile zwei Jahre alt.

Charlotte ist bekannt für ihre Offenheit in Bezug auf Schönheitsbehandlungen. Im Laufe der Jahre hat die Reality-Darstellerin auch andere Eingriffe wie eine Nasenkorrektur und eine Brustoperation durchführen lassen. Kürzlich ließ sie jedoch ihre Lipfiller auflösen, weil sie mit dem voluminösen Look unzufrieden war. Heute liegt ihr Fokus immer mehr auf Familie und ihrem Alltag als Mutter. Auf Social Media gewährt sie gemeinsam mit ihrem Partner Jake Ankers regelmäßig Einblicke in das Leben mit ihren beiden Töchtern. Trotz kleiner Schönheitskorrekturen zeigt sich Charlotte stets humorvoll und bodenständig – ein Grund, warum sie bei ihren Fans so beliebt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Crosby, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba, Juni 2024

Anzeige Anzeige