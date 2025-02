Charlotte Crosby fürchtete um Gesundheit ihrer Neugeborenen

Charlotte Crosby (34) und ihr Verlobter Jake Ankers erlebten einen Schreckmoment, als bei ihrer neugeborenen Tochter Pixi ein gesundheitliches Problem festgestellt wurde. Nur sieben Tage nach der Geburt bemerkte die Reality-TV-Bekanntheit einen kleinen Knoten am Kinn ihrer Tochter und entschied sich, diesen von Ärzten untersuchen zu lassen. "Nach einigen Bluttests und einem Ultraschall und vielen Tränen, die ich vergossen habe, während meine tapfere kleine Tochter all das mit nur sieben Tagen durchmachen musste, haben wir die guten Neuigkeiten erhalten, dass es hoffentlich nichts Besorgniserregendes ist und wir es nur im Auge behalten müssen", gibt die zweifache Mutter jetzt auf Instagram Entwarnung. Die Familie befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Krankenhaus, konnte aber nach Charlottes erfolgreicher Wundversorgung zurück nach Hause.

Die unerwartete Situation hat Charlotte jedoch nicht daran gehindert, die ersten Tage mit ihrer erweiterten Familie zu genießen. Sie teilte mit ihren Fans, wie sehr sich ihre Perspektive als Mutter verändert habe. "Mit einem Kind dachte ich, mein Denken hätte sich völlig verändert, aber jetzt, da ich zwei wunderschöne Mädchen habe, hat sich das noch mehr verändert. Alles, was für mich zählt, sind sie. Sie beim Wachsen zu beobachten! Präsenz zeigen und einfach das Leben genießen, mit ihnen Erinnerungen schaffen! Das Leben könnte nicht besser sein als mit meinen beiden Mädchen und Jake", schwärmte sie. Zudem gehe es ihr mittlerweile auch deutlich besser: "Ich habe heute auch meine Fäden ziehen lassen. Und es hat mich überraschenderweise viel besser fühlen lassen! Wir sind jetzt endlich auf dem Weg nach Hause, um den Rest unseres Lebens als vierköpfige Familie zu beginnen."

Die Geburt ihres Wonneproppens verkündete Charlotte vor wenigen Tagen überglücklich auf Instagram. Mit den Worten "Pixi Cecilia Ankers, willkommen auf der Welt, unser wunderschönes kleines Mädchen! Du bist absolut perfekt" teilte die Reality-TV-Bekanntheit ihre Freude über den neuen Familienzuwachs. Auch ihr Verlobter Jake konnte seine Begeisterung nicht verbergen und schrieb in den sozialen Medien: "Was für eine Zeit zum Leben! Was war das für ein Wochenende, ich bin so verliebt in alle drei meine Mädchen." Die Fans konnten sich dem freudigen Anlass nicht entziehen und kommentierten zahlreich mit Glückwünschen und Komplimenten, insbesondere zum Namen der kleinen Pixi.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Dezember 2024

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihr Baby im Februar 2025

