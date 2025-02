Ist es da? Charlotte Crosbys Papa deutet Geburt von Baby an

Charlotte Crosby (34) ist scheinbar erneut Mama geworden. Während sich der Geordie Shore-Star bisher noch nicht selbst zu den freudigen Nachrichten gemeldet hat, deutet sein Papa die Geburt mit einem Instagram-Post an. "Was für ein erfülltes Wochenende in London. Wir haben neuen Zuwachs in unserer kleinen Familie und es liegen sehr aufregende Jahre vor uns. Ich fühle mich sehr gesegnet und glücklich", schreibt Gary stolz. Auch ein Freund der Familie scheint in der Kommentarspalte einen Hinweis auf die Ankunft von Baby Nummer zwei zu geben. "Riesige Glückwünsche an euch alle als Familie. Hoffentlich geht es Mama und Baby gut", betont er.

Charlotte deutete bereits in den vergangenen Wochen an, dass sie sich am Ende ihrer Schwangerschaft befindet und es kaum erwarten kann, ihre zweite Tochter endlich in den Armen zu halten. Das ist nicht verwunderlich – die 34-Jährige empfand ihre Schwangerschaft nämlich alles andere als leicht. Im Gespräch mit Mirror erzählte sie, seit Wochen mit starker Übelkeit zu kämpfen und sich krank zu fühlen. "Ich überlebe im Moment nur", betonte die TV-Persönlichkeit und fügte hinzu, sich intensiv auf den geplanten Kaiserschnitt vorzubereiten: "Ich bin so bereit, dieses Baby jetzt zu bekommen. Ich kann es kaum erwarten."

Für die Britin und ihren Verlobten Jake Ankers ist es das zweite Kind: Das Paar begrüßte seine erste Tochter Alba im Oktober 2022. Bereits bei dieser Geburt entschied sich Charlotte für einen Kaiserschnitt – und das auch aus einem ganz bestimmten Grund. Sie machte im Jahr 2016 eine traumatische Erfahrung, als sie nach einer Woche voller Schmerzen aufgrund einer Eileiterschwangerschaft ins Krankenhaus eingeliefert wurde. "Als ich ins Krankenhaus gebracht wurde, erfuhr ich, dass ich eine Eileiterschwangerschaft hatte, und wenn das nicht auf der Stelle geklärt würde, hätte ich möglicherweise sterben können", erinnerte sich die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Show "Charlotte in Sunderland" und fügte hinzu: "Es war eine furchtbare Zeit und ich dachte wirklich, dass ich nie Kinder haben könnte."

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba, Juni 2024

Anzeige Anzeige